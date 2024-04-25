https://news.day.az/officialchronicle/1655036.html Президент Кыргызстана прибыл в Физулинский район - ФОТО - ВИДЕО
Президент Кыргызстана прибыл в Физулинский район - ФОТО - ВИДЕО
25 апреля находящийся с государственным визитом в Азербайджанской Республике Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров прибыл в Физулинский район.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в Физулинском международном аэропорту в честь высокого гостя был выстроен почетный караул.
Президента Кыргызской Республики Садыра Жапарова встретил Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.
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