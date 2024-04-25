Президент Кыргызстана прибыл в Физулинский район

25 апреля находящийся с государственным визитом в Азербайджанской Республике Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров прибыл в Физулинский район.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в Физулинском международном аэропорту в честь высокого гостя был выстроен почетный караул.

Президента Кыргызской Республики Садыра Жапарова встретил Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.