Президент Ильхам Алиев и Президент Садыр Жапаров посетили город Агдам

25 апреля Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров посетили город Агдам.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, главы государств были проинформированы о Генеральном плане города.

Было сообщено, что от построенного трудолюбивыми людьми благоустроенного города, где когда-то кипела жизнь, не осталось и следа. Армянские оккупанты превратили город в руины и сравняли его с землей. Поэтому Агдам называют "Кавказской Хиросимой".

Было отмечено, что город Агдам, где армянские вооруженные силы не оставили камня на камне, отстраивается Азербайджанским государством заново с использованием современных градостроительных решений. В концепции восстановления города учтен и его туристический потенциал, создается соответствующая инфраструктура. С этой целью реализуются проекты Agdam City Hotel и Hilton Garden Inn. В городе также создается комплекс музеев Оккупации и Победы. Комплекс начнется от Музея Оккупации и закончится Музеем Победы. Между ними будет размещен Мемориальный сад. Руины на территории будут сохранены в прежнем виде. Экспозиция музея расскажет о 30-летней оккупации Агдама.

Было также отмечено, что в центральной части города будет построена общеобразовательная школа на 960 ученических мест. Центр Мугама будет состоять из одноэтажного и двухэтажного блоков.

Для Центрального парка, который будет создан в городе, выделена территория площадью 5 гектаров. Территория парка будет разделена на четыре зоны, в нем будут созданы необходимые условия для эффективного проведения горожанами своего досуга.