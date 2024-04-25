Президент Ильхам Алиев и Президент Садыр Жапаров ознакомились с работами, проводимыми во дворце Панахали хана и комплексе Имарет в Агдаме

25 апреля Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров ознакомились с работами, проводимыми во дворце Панахали хана и комплексе Имарет в Агдаме.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, министр культуры Адиль Керимли проинформировал глав государств о проделанной работе.

Было отмечено, что одним из историко-архитектурных памятников в Агдамском районе, подвергшихся армянскому вандализму, является дворец основателя Карабахского ханства Панахали хана. Этот историко-архитектурный памятник XVIII века - одно из первых имений ханской династии. На территории комплекса расположены исторические памятники, резиденция Панахали хана, гостевой дом, гробницы Мехдигулу хана, Ханоглана, Ибрагим хана, Панахали хана, памятник Хуршидбану Натаван и кладбище. Находящееся недалеко от Ханского дворца кладбище Имарет, где похоронены многие представители династии Карабахских ханов, является свидетелем армянских зверств. После оккупации города Агдам гробница Ибрагимхалил хана и надгробный памятник Хуршидбану Натаван были разрушены армянами.

Согласно соответствующему поручению Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева, в комплексе начаты реставрационные работы. 4 октября 2022 года состоялось открытие после реставрации надгробного памятника видной представительнице азербайджанской романтической поэзии XIX века, поэтессе, художнице Хуршидбану Натаван.

В соответствии с первоначальной концепцией комплекс будет состоять из дворца Панахали хана, гробниц, информационного центра и парка карабахских скакунов. Дворец Панахали хана будет восстановлен и станет функционировать как интерактивный музей.

Затем главы государств посмотрели карабахских скакунов.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подарил Президенту Кыргызстана Садыру Жапарову карабахского скакуна.