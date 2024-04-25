Президент Ильхам Алиев и Президент Садыр Жапаров приняли участие в открытии после реставрации Агдамской Джума-мечети

25 апреля Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров приняли участие в открытии после реставрации Агдамской Джума-мечети.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, помощник Президента Азербайджанской Республики Анар Алакбаров проинформировал глав государств о работе, проделанной в мечети.

Было сообщено, что в рамках проектов реставрации историко-культурных и религиозных памятников на освобожденных от оккупации территориях завершены работы в Агдамской Джума-мечети, которой возвращен прежний вид. Джума-мечеть в городе Агдам была построена в 1868-1870 годах архитектором Кербалаи Сафиханом Карабаги. В период, когда город находился под армянской оккупацией, Джума-мечеть была сожжена и подверглась вандализму.

После освобождения наших земель от оккупации в марте 2022 года началось восстановление Агдамской Джума-мечети. Работы по реставрации и консервации были проведены Фондом Гейдара Алиева в соответствии с оригинальным архитектурным стилем мечети. Наряду с местными специалистами, к реставрационным работам, проводимым при поддержке компании PAŞA Holding, были также привлечены иностранные специалисты, в том числе австрийская компания Brugger&KO Restaurateuren GmbH.

Для безупречного выполнения реставрации австрийские эксперты изучили материалы, использованные при первоначальном строительстве. На территории были разобраны руины, проведены разведочные раскопки возле колонн внутри мечети и наружных стен, выполнены работы по очистке исторического каменного напольного покрытия у входа, созданию соответствующих образцов штукатурки на основе историко-технических требований и образцов красок на основе лабораторных анализов, разбитый купол и своды укреплены деревянными конструкциями.

Камни и соединения в стенах балкона мечети были очищены от биогенных наростов и отреставрированы, также проведены работы по укреплению фундамента. Были восстановлены разбитые камни минарета, проведена реставрация и консервация деревянных конструкций.

Отметим, что здесь также демонстрируется кусочек камня из Агдамской Джума-мечети, переданный общенациональному лидеру Гейдару Алиеву в период оккупации - 9 мая 2000 года.

Завершен процесс удаления поврежденной штукатурки с куполов на кровле, укрепления куполов и складов известковой водой и известковым слоем, восстановления свода и заполнения подходящими природными камнями. Восстановлены камни внутри мечети, входная дверь, фасад отреставрированы в соответствии с их историческим видом.