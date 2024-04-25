Президент Ильхам Алиев и Президент Садыр Жапаров ознакомились с Конференц-центром города Агдам

25 апреля Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров ознакомились с Агдамским конференц-центром.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, главы государств были проинформированы о созданных в центре условиях.

Было отмечено, что конференц-центр построен после освобождения Агдамского района от оккупации. В Агдамском конференц-центре созданы все соответствующие современным требованиям условия для проведения мероприятий - конференций, семинаров, форумов, симпозиумов, деловых встреч, концертов. Центр уже принимает международные и местные мероприятия.

Главы государств посмотрели видеоролик, повествующий о работе, проделанной в Агдаме, Физули и Ходжавенде, а также проектах, которые будут реализованы в этих районах.