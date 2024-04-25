Президент Ильхам Алиев и Президент Садыр Жапаров ознакомились с Конференц-центром города Агдам - ФОТО - ВИДЕО
25 апреля Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров ознакомились с Агдамским конференц-центром.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, главы государств были проинформированы о созданных в центре условиях.
Было отмечено, что конференц-центр построен после освобождения Агдамского района от оккупации. В Агдамском конференц-центре созданы все соответствующие современным требованиям условия для проведения мероприятий - конференций, семинаров, форумов, симпозиумов, деловых встреч, концертов. Центр уже принимает международные и местные мероприятия.
Главы государств посмотрели видеоролик, повествующий о работе, проделанной в Агдаме, Физули и Ходжавенде, а также проектах, которые будут реализованы в этих районах.
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