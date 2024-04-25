Президент Ильхам Алиев и Президент Садыр Жапаров побывали в крепости Шахбулаг в Агдаме

25 апреля Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров побывали в крепости Шахбулаг в Агдаме.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, главы государств были проинформированы о работах по восстановлению крепости.

Было отмечено, что эта крепость XVIII века является одним из самых известных памятников на территории Карабаха. Крепость, расположенная недалеко от села Шахбулаг, в 10 километрах от города Агдам, построена в 1751-1752 годах основателем Карабахского ханства Панахали ханом. Памятник, известный в научной литературе под названием "Шахбулагский замок", по сути являлся внутренней крепостью крупного замкового комплекса. Комплекс состоял из жилых домов, рынка, бани и мечети. До строительства Панахали ханом Шушинской крепости крепость Шахбулаг была административным центром Карабахского ханства. После оккупации Агдама армяне пытались арменизировать крепость Шахбулаг, как и ряд других наших памятников, а близлежащую мечеть преподносили как церковь.

В настоящее время Азербайджанское государство восстанавливает памятник. Здесь благоустроена территория площадью 12 гектаров, построены административное здание, пункт продажи билетов, автостоянка. Возведены Шахбулагская резиденция, мечеть Шаха Аббаса, ресторан, отельный комплекс, беседки, создана площадка для проведения мероприятий и складское помещение.

Во дворе крепости Шахбулаг главы государств наблюдали за приготовлением тендирного хлеба и кутабов.