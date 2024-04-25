https://news.day.az/officialchronicle/1655206.html Президент Ильхам Алиев подарил Президенту Садыру Жапарову карабахского скакуна - ФОТО
Президент Ильхам Алиев подарил Президенту Садыру Жапарову карабахского скакуна - ФОТО
25 апреля Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров ознакомились с работами, проводимыми во дворце Панахали хана и комплексе Имарет в Агдаме.
Как сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, министр культуры Азербайджана Адиль Керимли проинформировал глав государств о проделанной работе.
Затем главы государств полюбовались карабахскими скакунами.
Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев подарил Президенту Кыргызской Республики Садыру Жапарову карабахского скакуна.
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