https://news.day.az/officialchronicle/1655264.html Президент Ильхам Алиев прибыл с рабочим визитом в Германию - ФОТО - ВИДЕО
Президент Ильхам Алиев прибыл с рабочим визитом в Германию - ФОТО - ВИДЕО
25 апреля Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев по приглашению Федерального канцлера Федеративной Республики Германия Олафа Шольца прибыл из города Физули с рабочим визитом в Германию для участия в Сегменте высокого уровня "15-го Петерсбергского климатического диалога".
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в аэропорту Берлин-Бранденбург имени Вилли Брандта в честь главы государства был выстроен почетный караул.
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