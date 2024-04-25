Президент Ильхам Алиев прибыл с рабочим визитом в Германию

25 апреля Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев по приглашению Федерального канцлера Федеративной Республики Германия Олафа Шольца прибыл из города Физули с рабочим визитом в Германию для участия в Сегменте высокого уровня "15-го Петерсбергского климатического диалога".

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в аэропорту Берлин-Бранденбург имени Вилли Брандта в честь главы государства был выстроен почетный караул.