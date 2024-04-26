Ожидается участие Президента Ильхама Алиева в 15-м Петерсбергском диалоге по климату

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принимает участие в 15-м Петерсбергском диалоге по климату в Берлине.

Как передает Day.Az, в рамках мероприятия запланировано совместное выступление Президента Ильхама Алиева с канцлером Германии Олафом Шольцем.

Кроме того, также ожидаются встречи главы государства с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером и министром иностранных дел этой страны Анналеной Бербок.

Отметим, что, начиная с 2010 года, Петерсбергский климатический диалог является площадкой для ежегодных встреч отдельных стран с целью подготовки к Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP). В этом году COP29 примет Азербайджан. Решение об этом было принято на пленарном заседании COP28, состоявшемся в Дубае 11 декабря прошлого года. В течение двух недель Баку, став центром мира, примет около 70-80 тысяч иностранных гостей.