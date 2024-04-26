https://news.day.az/officialchronicle/1655361.html Президент Ильхам Алиев: Азербайджан как страна, принимающая у себя COP29, находится в процессе активной подготовки
Президент Ильхам Алиев: Азербайджан как страна, принимающая у себя COP29, находится в процессе активной подготовки
Азербайджан как страна, принимающая у себя COP29, находится в процессе активной подготовки.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев в выступлении на заседании в Сегменте высокого уровня "15-го Петерсбергского климатического диалога" 26 апреля в Берлине.
Подчеркнув, что у Азербайджана осталось меньше года для проведения этого глобального мероприятия, глава государства отметил: "Мы делаем все возможное, чтобы добиться хороших результатов".
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