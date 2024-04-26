Президент Ильхам Алиев: COP29 позволит нам привлечь страны Глобального Юга в реализацию нашей общей повестки дня

Надеюсь, что COP29 как международная платформа позволит нам привлечь страны Глобального Юга в реализацию нашей общей повестки дня и в то же время успешно развивать отношения с европейскими странами.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев в выступлении на заседании в Сегменте высокого уровня "15-го Петерсбергского климатического диалога" 26 апреля в Берлине.

Напомнив, что Азербайджан подписал декларации о стратегическом партнерстве с девятью членами ЕС, глава государства подчеркнул: "Надеюсь, эти наши международные связи позволят нам укрепить солидарность. Мы очень нуждаемся в этом. От нас требуются финансирование, солидарность и совместная ответственность".