Президент Ильхам Алиев: Потребность в наших нефтегазовых ресурсах, в том числе на европейских рынках, будут испытывать в течение ещё долгих лет

Потребность в наших нефтегазовых ресурсах, в том числе на европейских рынках, будут испытывать в течение еще долгих лет.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев в выступлении на заседании в Сегменте высокого уровня "15-го Петерсбергского климатического диалога" 26 апреля в Берлине.

Напомнив о подписании в 2022 году соглашения о партнерстве с ЕС в сфере энергетики, глава государства заявил, что сегодня поставки азербайджанского газа в Евросоюз увеличиваются.