Президент Ильхам Алиев: Наша зеленая повестка претворялась в жизнь еще и до СОР29

Наша зеленая повестка претворялась в жизнь еще и до СОР29.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев в выступлении на заседании в Сегменте высокого уровня "15-го Петерсбергского климатического диалога" 26 апреля в Берлине.

"Совместно с нашими зарубежными партнерами мы запустили масштабные проекты в рамках зеленого перехода", - сказал глава государства, подчеркнув, что этот год объявлен в Азербайджане "Годом солидарности во имя зеленого мира". По его словам, суммарная мощность проектов по выработке ветровой и солнечной энергии, которые Азербайджан запустит только в этом году, составит 1300 мегаватт.