Президент Ильхам Алиев: Отношение к вопросам энергетической безопасности по значимости должно быть на уровне вопросов национальной безопасности
Вопросы энергетической безопасности по значимости должны рассматриваться на уровне вопросов национальной безопасности. В этом смысле не должно быть никаких разночтений.
Как сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев во время выступления 26 апреля в Сегменте высокого уровня "15-го Петерсбергского климатического диалога" в Берлине.
"Как глава государства с богатыми ископаемыми ресурсами, буду защищать права таких же стран, продолжать инвестирование в эту область", - отметил Президент Ильхам Алиев, подчеркнув, что вместе с тем страны с традиционными энергоресурсами должны проявлять солидарность в вопросе изменения климата.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре