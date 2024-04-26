Президент Ильхам Алиев: Отношение к вопросам энергетической безопасности по значимости должно быть на уровне вопросов национальной безопасности

Вопросы энергетической безопасности по значимости должны рассматриваться на уровне вопросов национальной безопасности. В этом смысле не должно быть никаких разночтений.

Как сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев во время выступления 26 апреля в Сегменте высокого уровня "15-го Петерсбергского климатического диалога" в Берлине.

"Как глава государства с богатыми ископаемыми ресурсами, буду защищать права таких же стран, продолжать инвестирование в эту область", - отметил Президент Ильхам Алиев, подчеркнув, что вместе с тем страны с традиционными энергоресурсами должны проявлять солидарность в вопросе изменения климата.