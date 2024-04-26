Президент Ильхам Алиев: Между Азербайджаном и Арменией началась делимитация и демаркация границы

Сегодня началась делимитация и даже демаркация границы между Азербайджаном и Арменией.

Как сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев на совместной пресс-конференции с канцлером Германии Олафом Шольцем 26 апреля в Берлине.

"Сегодня в результате процесса, идущего между Арменией и Азербайджаном, началась делимитация и даже демаркация границ. Нам возвращены 4 азербайджанских села, оккупированные в 1990 и 1992 годах. Должен также сообщить, что сегодня утром остановил свою деятельность расположенный в Азербайджане Совместный российско-турецкий мониторинговый центр, в этом уже нет необходимости", - говорится в заявлении Президента Азербайджана Ильхама Алиева.