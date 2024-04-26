Президент Ильхам Алиев: Энергетическая комиссия Европейского союза расценивает Азербайджан как общеевропейского поставщика газа

Энергетическая комиссия Европейского союза расценивает Азербайджан как общеевропейского поставщика газа.

Как сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев на совместной пресс-конференции с канцлером Германии Олафом Шольцем 26 апреля в Берлине.

"Что касается природного газа, Энергетическая комиссия Европейского Союза рассматривает Азербайджан как общеевропейского поставщика газа. Наши поставки газа в Европу осуществляются на основе стратегического партнерства. В 2022 году Европейский Союз и Азербайджан приняли соответствующий меморандум. К 2027 году мы намерены довести объем экспортируемого в Европу газа до 20 млрд кубометров. В Европе растет спрос на природный газ - газ из новых источников. Если в 2021 году мы поставили в страны Евросоюза 8 млрд кубометров газа, то в этом году эта цифра достигла 12 млрд кубометров. Мы вкладываем дополнительные инвестиции, выделяем дополнительные средства, чтобы поддержать европейские страны в этом вопросе. Таким образом, богатый как традиционными видами энергии, так и возобновляемыми энергоресурсами Азербайджан в течение еще долгих лет будет важным партнером для Европы", - говорится в заявлении Президента Азербайджана Ильхама Алиева.