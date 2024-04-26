Президент Ильхам Алиев: В последнее время германо-азербайджанские отношения переживают период стремительного развития

В последнее время мои визиты в Германию носят регулярный характер. Могу сказать, что в последнее время германо-азербайджанские отношения переживают период стремительного развития.

Как сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев на совместной пресс-конференции с канцлером Германии Олафом Шольцем 26 апреля в Берлине.

"Прежде всего, я хотел бы выразить Вам благодарность за приглашение. Как Вы упомянули, в последнее время мои визиты в Германию носят регулярный характер. Могу сказать, что в последнее время германо-азербайджанские отношения переживают период стремительного развития. Я был здесь в марте прошлого года, а два месяца назад мы встречались с господином Канцлером в Мюнхене. Наша двусторонняя повестка дня достаточно обширна. Развитие германо-азербайджанских отношений имеет большое значение как для наших стран, так и для развития и стабильности Южного Кавказа в целом", - говорится в заявлении Президента Азербайджана Ильхама Алиева.