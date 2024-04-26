Президент Ильхам Алиев поблагодарил Германию за поддержку Азербайджана в связи с СОР29

Президент Ильхам Алиев 26 апреля в Берлине на совместной пресс-конференции с Канцлером Германии Олафом Шольцем поблагодарил Германию за поддержку Азербайджана в связи с СОР29.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, глава государства, в частности, сказал: "Члены наших команд находятся в тесном контакте друг с другом. Проведение СОР29 является для нас как честью, так и ответственностью. Мы к этому готовы, и зеленая повестка Азербайджана уже известна миру".