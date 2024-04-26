https://news.day.az/officialchronicle/1655452.html Президент Ильхам Алиев: Мы высоко оцениваем мирные переговоры, идущие между Азербайджаном и Арменией
Президент Ильхам Алиев: Мы высоко оцениваем мирные переговоры, идущие между Азербайджаном и Арменией
Мы высоко оцениваем мирные переговоры, идущие между Азербайджаном и Арменией.
Как сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев на совместной пресс-конференции с канцлером Германии Олафом Шольцем 26 апреля в Берлине.
Напомнив, что министры иностранных дел Азербайджана и Армении недавно встречались в Германии по приглашению Канцлера Олафа Шольца, глава государства отметил: "Следующая встреча будет запланирована в Казахстане. Таким образом, мы предпринимаем дополнительные шаги к подписанию мирного соглашения".
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