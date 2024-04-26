Президент Ильхам Алиев: 6 тысяч бывших переселенцев уже вернулись на свои исконные земли

Прошло всего 3 с половиной года после окончания войны, 6 тысяч бывших переселенцев уже вернулись на свои исконные земли, и этот процесс продолжается.

Как сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев на совместной пресс-конференции с канцлером Германии Олафом Шольцем 26 апреля в Берлине.

Подчеркнув, что до конца этого года на родную землю вернутся 20 тысяч вынужденных переселенцев, глава государства сказал, что каждый вернувшийся человек возвращается с чувством благодарности к Азербайджанской армии, руководству Азербайджана, молясь об упокоении душ наших шехидов. Это общенациональный вопрос. "Равно как освобождение наших земель было всенародным вопросом, восстановление земель также является всенародным вопросом", - отметил Президент Ильхам Алиев.