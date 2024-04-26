Президент Ильхам Алиев: Мы, как любая страна, должны защищать наше медиа-пространство от внешних негативных воздействий

Мы, как любая страна, должны защищать наше медиа-пространство от внешних негативных воздействий и каждый должен следовать законам.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев на совместной пресс-конференции с Канцлером Германии Олафом Шольцем 26 апреля в Берлине.

"В Азербайджане есть свободное общество, люди, в том числе представители медиа, живут, строят и творят в условиях полной свободны", - подчеркнул глава государства.