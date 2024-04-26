В Берлине состоялась встреча Президента Ильхама Алиева с министром иностранных дел Германии

26 апреля в Берлине состоялась встреча Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с министром иностранных дел Федеративной Республики Германия Анналеной Бербок.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Анналена Бербок отметила важность обсуждений, проведенных в рамках "Петерсбергского климатического диалога", и выступление Президента Ильхама Алиева в ходе него. Она расценила как положительный факт тесное сотрудничество между соответствующими делегациями Германии и Азербайджана и проведение регулярных консультаций в связи с COP29. Министр сказала, что Германия и впредь будет продолжать усилия для поддержки председательства Азербайджана на COP29.

Президент Азербайджана еще раз выразил благодарность за сотрудничество с Германией в связи с COP29 и приглашение принять участие в обсуждениях в формате "Петерсбергского климатического диалога".

Глава нашего государства отметил, что процесс проведения COP29 в Азербайджане возник как составная часть мирной повестки дня между Арменией и Азербайджаном.

Анналена Бербок подчеркнула, что Германия и дальше продолжит поддерживать мирную повестку дня между Арменией и Азербайджаном.

Президент Ильхам Алиев отметил важность встречи между Арменией и Азербайджаном, состоявшейся при поддержке Канцлера Германии в рамках Мюнхенской конференции по безопасности, сказал, что переговоры, проведенные в рамках этой встречи, придали серьезный импульс процессу делимитации и демаркации границ.

Глава государства подчеркнул, что при поддержке министра иностранных дел Германии проведены переговоры между министрами иностранных дел Армении и Азербайджана по мирному договору, отметил, что это является важным шагом для продвижения переговоров по мирному договору.

Президент Ильхам Алиев оценил успехи, достигнутые в области делимитации и даже демаркации границ посредством прямых переговоров и диалога между Арменией и Азербайджаном, как позитивный шаг и отметил, что стабильность в регионе уже обеспечена.

Подчеркнув, что Азербайджан и впредь будет продолжать усилия по продвижению мирной повестки дня, Президент Ильхам Алиев сказал, что наша страна привержена мирной повестке дня.

Глава государства сообщил, что очередная встреча на уровне министров иностранных дел Азербайджана и Армении по предложению казахстанской стороны пройдет в Казахстане.