Президент Ильхам Алиев оставил запись в Памятной книге в резиденции Президента Германии

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев оставил запись в Памятной книге в резиденции Президента Федеративной Республики Германия Франка-Вальтера Штайнмайера.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.