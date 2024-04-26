https://news.day.az/officialchronicle/1655542.html Президент Ильхам Алиев оставил запись в Памятной книге в резиденции Президента Германии
Президент Ильхам Алиев оставил запись в Памятной книге в резиденции Президента Германии
Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев оставил запись в Памятной книге в резиденции Президента Федеративной Республики Германия Франка-Вальтера Штайнмайера.
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