Состоялась встреча Президента Ильхама Алиева и Президента Франка-Вальтера Штайнмайера в расширенном составе

26 апреля состоялась встреча Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева и Президента Федеративной Республики Германия Франка-Вальтера Штайнмайера в расширенном составе.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, на встрече были отмечены значение "Петерсбергского климатического диалога" и выступление Президента Ильхама Алиева на этом мероприятии.

Глава государства поблагодарил за приглашение на мероприятие.

В ходе беседы были особо подчеркнуты успешное сотрудничество между Германией и Азербайджаном и важность встреч делегаций в связи с COP29. Было затронуто значение механизма "тройки", созданного в связи с COP29, отмечено, что Германия и впредь будет продолжать поддерживать Азербайджан в связи с COP29.

Президент Ильхам Алиев отметил, что инициатором мирной повестки дня между Арменией и Азербайджаном была именно азербайджанская сторона. Так, фундаментальные принципы, составляющие основу мирной повестки дня, были сформулированы и представлены Азербайджаном. На основе этого азербайджанская сторона также подготовила текст мирного договора.

Глава нашего государства отметил состоявшуюся при поддержке Канцлера Германии Олафа Шольца в рамках Мюнхенской конференции по безопасности встречу с премьер-министром Армении, на которой были проведены позитивные обсуждения вопросов делимитации и демаркации, продвижения мирной повестки дня. Президент Ильхам Алиев подчеркнул, что при поддержке министра иностранных дел Германии состоялась встреча министров иностранных дел Армении и Азербайджана, на которой были проведены основательные обсуждения по мирному договору.

В ходе беседы были отмечены результаты в вопросе делимитации и демаркации границ, достигнутые на прямых переговорах между двумя странами.

Президент Ильхам Алиев сообщил, что очередная встреча министров иностранных дел Армении и Азербайджана для продолжения переговоров по мирному договору по предложению казахстанской стороны будет организована в Казахстане.

Франк Вальтер-Штайнмайер отметил, что Германия активно поддерживает и впредь будет поддерживать мирную повестку дня между Арменией и Азербайджаном.

В ходе беседы состоялся обмен мнениями и по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.