Президент Ильхам Алиев: Межкультурный диалог в Азербайджане всегда был очень позитивным

Одним из факторов мира, стабильности и солидарности в азербайджанском обществе являлось именно культурное разнообразие и взаимоуважение.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в выступлении на церемонии открытия VI Всемирного форума по межкультурному диалогу "Диалог ради мира и глобальной безопасности", начавшего работу 1 мая в Баку.

"Межкультурный диалог в Азербайджане всегда был очень позитивным", - отметил глава государства, подчеркнув, что мы демонстрируем это и в нашей повседневной жизни. Президент сказал, что для граждан Азербайджана мультикультурализм - это не абстрактное понятие, а образ жизни.