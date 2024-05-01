Президент Ильхам Алиев: Сейчас мы движемся к миру

Президент Азербайджана Ильхам Алиев на церемонии открытия VI Всемирного форума по межкультурному диалогу "Диалог ради мира и глобальной безопасности", начавшего работу 1 мая в Баку, рассказал о ситуации в регионе после войны в выступлении.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, глава государства, в частности, подчеркнул, что Азербайджан работает очень активно, предложил Армении начать переговоры по мирному соглашению и даже разработал основные принципы и проект мирного соглашения. Заявив, что Азербайджан полностью восстановил свой суверенитет в сентябре прошлого года, Президент Ильхам Алиев также отметил, что, несмотря на необоснованные политические атаки на нашу страну, Азербайджан все же предложил мир. Он добавил, что сейчас наблюдаются позитивные тренды и мы движемся к миру.