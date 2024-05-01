В Азербайджане внесены изменения в закон "О медиа"

Президент Ильхам Алиев утвердил закон о внесении изменений в закон Азербайджанской Республики "О медиа".

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, согласно закону, в статье 59.2 закона Азербайджанской Республики "О медиа" (Собрание законодательства Азербайджанской Республики, 2022, № 2, статья 90 (Том I) слово "и" заменено на знак препинания - запятую, и в этой статье после слов "Верховного суда" добавлены слова "и Верховного Меджлиса Нахчыванской Автономной Республики".