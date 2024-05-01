В Азербайджане прокурор сможет предъявлять иск о лишении родительских прав

Президент Ильхам Алиев утвердил закон о внесении изменений в Гражданский процессуальный кодекс Азербайджанской Республики, Семейный кодекс Азербайджанской Республики и закон Азербайджанской Республики "О предупреждении домашнего насилия".

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, согласно закону, прокурор сможет предъявлять иск об ограничении родителей в родительских правах и их лишении родительских прав.

К числу имеющих право предъявлять иск об ограничении родителей в родительских правах и их лишении родительских прав предлагается добавить и органы прокуратуры.

Отметим, что в настоящее время иск об ограничении родительских прав могут предъявлять близкие родственники ребенка, органы по защите несовершеннолетних, дошкольные, общеобразовательные и другие учреждения.

Глава государства также подписал соответствующее распоряжение о применении закона.