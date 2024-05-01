https://news.day.az/officialchronicle/1656767.html В Азербайджане расширен перечень оснований для прекращения ипотеки
В Азербайджане расширен перечень оснований для прекращения ипотеки
Президент Ильхам Алиев утвердил закон о внесении изменений в Гражданский кодекс Азербайджанской Республики и закон Азербайджанской Республики "Об ипотеке".
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, с данными изменениями расширяется перечень оснований для прекращения ипотеки.
Так, ипотека будет прекращена в случае отказа держателя ипотеки от требования или ипотеки.
Отметим, что в прошлом году в Азербайджане был зарегистрирован рост на 1,8 процента числа выданных ипотечных кредитов. Уполномоченные банки Ипотечного и кредитно-гарантийного фонда выдали 5,6 тыс. ипотечных кредитов, из которых 3,9 тыс. - обычные, а 1,7 тыс. - льготные.
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