В Азербайджане расширен перечень оснований для прекращения ипотеки

Президент Ильхам Алиев утвердил закон о внесении изменений в Гражданский кодекс Азербайджанской Республики и закон Азербайджанской Республики "Об ипотеке".

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, с данными изменениями расширяется перечень оснований для прекращения ипотеки.

Так, ипотека будет прекращена в случае отказа держателя ипотеки от требования или ипотеки.

Отметим, что в прошлом году в Азербайджане был зарегистрирован рост на 1,8 процента числа выданных ипотечных кредитов. Уполномоченные банки Ипотечного и кредитно-гарантийного фонда выдали 5,6 тыс. ипотечных кредитов, из которых 3,9 тыс. - обычные, а 1,7 тыс. - льготные.