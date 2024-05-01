https://news.day.az/officialchronicle/1656768.html Президент Ильхам Алиев принял главного раввина России
Президент Ильхам Алиев принял главного раввина России
1 мая Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял главного раввина России Берла Лазара.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, на встрече была подчеркнута важность VI Всемирного форума межкультурного диалога в расширении международного сотрудничества, отмечено, что данное мероприятие внесет большой вклад в укрепление межрелигиозного и межкультурного диалога на мировом уровне.
В ходе беседы говорилось о толерантной среде, царящей в Азербайджане, с удовлетворением было отмечено, что в нашей стране представители всех религий и народов живут в условиях мира как одна семья.
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