Президент Ильхам Алиев принял главного раввина России

1 мая Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял главного раввина России Берла Лазара.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, на встрече была подчеркнута важность VI Всемирного форума межкультурного диалога в расширении международного сотрудничества, отмечено, что данное мероприятие внесет большой вклад в укрепление межрелигиозного и межкультурного диалога на мировом уровне.

В ходе беседы говорилось о толерантной среде, царящей в Азербайджане, с удовлетворением было отмечено, что в нашей стране представители всех религий и народов живут в условиях мира как одна семья.

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