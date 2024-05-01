https://news.day.az/officialchronicle/1656809.html Президент Ильхам Алиев принял помощника генерального секретаря ООН по вопросам верховенства права и институтам безопасности
Президент Ильхам Алиев принял помощника генерального секретаря ООН по вопросам верховенства права и институтам безопасности
1 мая Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял помощника генерального секретаря ООН по вопросам верховенства права и институтам безопасности в Департаменте по миротворческим операциям Александра Зуева, сообщает в среду Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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