Президент Ильхам Алиев: Мы высоко ценим позицию Польши в отношении Южного Кавказа

Мы высоко ценим позицию Польши в отношении Южного Кавказа.

Как сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, говорится в поздравительном письме Президента Азербайджана Ильхама Алиева, направленном Президенту Польши Анджею Дуде по случаю 3 мая - национального праздника Польши (День Конституции).

"Мы высоко оцениваем позицию Польши как государства-члена Европейского Союза и инициатора программы "Восточное партнерство", которая служит формированию политики Европейского Союза, продвигающей региональное сотрудничество, охватывающее весь Южный Кавказ.

Уверен, что мы и впредь будем последовательно продолжать совместные усилия во имя реализации имеющегося потенциала азербайджано-польских связей, расширения сферы охвата нашего сотрудничества и обогащения его новым содержанием.

В этот праздничный день желаю Вам крепкого здоровья, счастья, успехов в делах, дружественному народу Польши - постоянного благополучия и процветания", - говорится в поздравительном письме.