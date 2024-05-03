Президент Ильхам Алиев: Мы высоко ценим позицию Польши в отношении Южного Кавказа
Мы высоко ценим позицию Польши в отношении Южного Кавказа.
Как сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, говорится в поздравительном письме Президента Азербайджана Ильхама Алиева, направленном Президенту Польши Анджею Дуде по случаю 3 мая - национального праздника Польши (День Конституции).
"Мы высоко оцениваем позицию Польши как государства-члена Европейского Союза и инициатора программы "Восточное партнерство", которая служит формированию политики Европейского Союза, продвигающей региональное сотрудничество, охватывающее весь Южный Кавказ.
Уверен, что мы и впредь будем последовательно продолжать совместные усилия во имя реализации имеющегося потенциала азербайджано-польских связей, расширения сферы охвата нашего сотрудничества и обогащения его новым содержанием.
В этот праздничный день желаю Вам крепкого здоровья, счастья, успехов в делах, дружественному народу Польши - постоянного благополучия и процветания", - говорится в поздравительном письме.
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