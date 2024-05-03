В Азербайджане отцы в ряде случаев также будут иметь право на трудовую пенсию на льготных условиях

В Азербайджане отцы, наравне с матерями, будут иметь право на трудовую пенсию по возрасту на льготных условиях.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, это нашло отражение в изменении в закон "О трудовых пенсиях", утвержденном Президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым.

В условия, допускающие льготы, включены также случаи, связанные с детьми, потерявшими родителей или лишившихся родительской опеки.

Согласно статье 7 закона "О трудовых пенсиях", мужчины, достигшие возраста 63 лет, и женщины, достигшие возраста 60 лет, имеют право на трудовую пенсию по возрасту независимо от страхового стажа, если пенсионный капитал, зарегистрированный в страховой части индивидуального лицевого счета, допускает пенсионное обеспечение не ниже минимального размера трудовой пенсии, а если это не позволяет пенсионное обеспечение, то при наличии страхового стажа не менее 25 лет (за исключением лиц, которым назначена трудовая пенсия по старости до 1 июля 2017 года).

Возрастной ценз для выхода на пенсию для мужчин увеличивался с 1 июля 2017 года по 1 июля 2021 года, а возрастной ценз для женщин ежегодно увеличивается на 6 месяцев с 1 июля 2017 года по 1 июля 2027 года.

Согласно действующему до сих пор закону, женщины, родившие пятерых и более детей, усыновившие и (или) взявшие под опеку и воспитавшие их до восьми лет, имеют право на трудовую пенсию по возрасту со снижением возрастного ценза выхода на пенсию на 5 лет при условиях, соответствующих статье 7 настоящего закона.

Матери, воспитывающие ребенка с установленной инвалидностью в возрасте до восьми лет, имеют право на трудовую пенсию по возрасту со снижением возрастного ценза выхода на пенсию на 5 лет при условиях, соответствующих статье 7 настоящего закона.

Отцы, самостоятельно воспитывающие 5 и более детей в связи со смертью их матери или расторжением брака с матерью, либо лишением матери родительских прав, или ребенка с установленной инвалидностью до восьми лет, без последующего повторного заключения брака, а также отцы, усыновившие 5 и более детей и самостоятельно воспитывающие их до восьми лет, мужчины-опекуны, воспитывающие 5 и более детей до восьми лет имеют право на трудовую пенсию по возрасту со снижением возрастного ценза выхода на пенсию на 5 лет при условиях, соответствующих статье 7 настоящего закона.

Согласно изменению, женщины и мужчины, имеющие пятерых и более детей или детей с установленной инвалидностью, включая усыновленных или взятых под опеку детей, потерявших родителей или оставшихся без попечения родителей в возрасте до восьми лет, при условии, что дети живы до достижения восьмилетнего возраста, будут иметь право на трудовую пенсию по возрасту со снижением возрастного ценза выхода на пенсию на 5 лет при условиях, определенных статьей 7 настоящего закона.

Статья 8.1 настоящего закона применяется к мужчинам в случаях, когда женщина скончалась (была объявлена умершей или пропавшей без вести по вступившему в законную силу решению суда), а также когда она была лишена родительских прав на основании вступившего в законную силу решения суда или при передаче ребенка (детей) на попечение мужчины в связи с расторжением брака.