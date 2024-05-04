Президент Ильхам Алиев утвердил два подписанных с Турцией соглашения

Президент Ильхам Алиев подписал закон "Об утверждении "Соглашения между правительством Азербайджанской Республики и правительством Турецкой Республики об отмене двойного налогообложения в отношении налогов на доходы и предотвращении уклонения от уплаты налогов"".

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, согласно документу, утверждено "Соглашение между правительством Азербайджанской Республики и правительством Турецкой Республики об отмене двойного налогообложения в отношении налогов на доходы и предотвращении уклонения от уплаты налогов", подписанное 19 февраля 2024 года в городе Анкара.

Кроме того, глава государства подписал закон "Об утверждении "Соглашения между правительством Азербайджанской Республики и правительством Турецкой Республики о сотрудничестве в области ветеринарии".

Согласно документу, утверждено "Соглашение между правительством Азербайджанской Республики и правительством Турецкой Республики о сотрудничестве в области ветеринарии", подписанное 19 февраля 2024 года в Анкаре.