Президент Ильхам Алиев в Шуше принял генерального директора ИСЕСКО

11 мая Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял в Шуше генерального директора ИСЕСКО Салима бин Мухаммада аль-Малика. 

Об этом сообщает в субботу Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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