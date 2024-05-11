https://news.day.az/officialchronicle/1659369.html Президент Ильхам Алиев в Шуше принял генерального директора ИСЕСКО - ФОТО
Президент Ильхам Алиев в Шуше принял генерального директора ИСЕСКО - ФОТО
11 мая Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял в Шуше генерального директора ИСЕСКО Салима бин Мухаммада аль-Малика.
Об этом сообщает в субботу Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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