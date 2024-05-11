Президент Ильхам Алиев: Азербайджан прилагает большие усилия для укрепления исламской солидарности

Мы осуществляем последовательную деятельность в направлении исламской солидарности. Азербайджан прилагает большие усилия для объединения исламского мира и укрепления исламской солидарности.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, заявил Президент Ильхам Алиев во время выступления на VII Международном музыкальном фестивале "Харыбюльбюль".

"Тот факт, что город Шуша является культурной столицей исламского мира, даст нам дополнительную возможность донести нашу культуру как до общественности мусульманских стран, так и до мировой общественности", - подчеркнул глава государства.