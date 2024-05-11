https://news.day.az/officialchronicle/1659412.html Президент Ильхам Алиев: Ведутся активные работы по восстановлению исторического облика города Шуша
Президент Ильхам Алиев: Ведутся активные работы по восстановлению исторического облика города Шуша
Ведутся активные работы по восстановлению исторического облика города Шуша. Шуша, в подлинном смысле слова, возрождается.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев во время выступления на VII Международном музыкальном фестивале "Харыбюльбюль".
Подчеркнув, что многие исторические и религиозные памятники в Шуше были полностью разрушены захватчиками в период оккупации, глава государства отметил, что в настоящее время реставрированы четыре мечети, в других мечетях ведутся ремонтно-восстановительные работы.
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