Президент Ильхам Алиев: Ведутся активные работы по восстановлению исторического облика города Шуша

Ведутся активные работы по восстановлению исторического облика города Шуша. Шуша, в подлинном смысле слова, возрождается.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев во время выступления на VII Международном музыкальном фестивале "Харыбюльбюль".

Подчеркнув, что многие исторические и религиозные памятники в Шуше были полностью разрушены захватчиками в период оккупации, глава государства отметил, что в настоящее время реставрированы четыре мечети, в других мечетях ведутся ремонтно-восстановительные работы.