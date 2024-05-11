Президент Ильхам Алиев: Шуша – символ героизма, победы и мира

Каждый, кто приезжает в Шушу, воочию видит, что здесь царит азербайджанский дух. Шуша не прогнулась во время оккупации, плена.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, заявил Президент Ильхам Алиев во время выступления на VII Международном музыкальном фестивале "Харыбюльбюль".

Еще раз подчеркнув, что освобождение города Шуша в результате боев является яркой страницей нашей истории, глава государства сказал: "Хотя Шуша известна как центр культуры, в настоящее время она также является символом героизма, символом победы и символом мира".