https://news.day.az/officialchronicle/1659414.html Президент Ильхам Алиев: Уверен, что отныне на азербайджанских землях всегда будет мир
Президент Ильхам Алиев: Уверен, что отныне на азербайджанских землях всегда будет мир
Уверен, что отныне на азербайджанских землях всегда будет мир.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, Президент Ильхам Алиев сказал в своем выступлении на VII Международном музыкальном фестивале "Харыбюльбюль".
"Я желаю и уверен, что этого желает весь азербайджанский народ, чтобы под этим небом никогда больше не был слышен грохот пушек. Пусть отныне здесь раздаются звуки музыки", - отметил глава государства.
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