Президент Ильхам Алиев: Уверен, что отныне на азербайджанских землях всегда будет мир

Уверен, что отныне на азербайджанских землях всегда будет мир.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, Президент Ильхам Алиев сказал в своем выступлении на VII Международном музыкальном фестивале "Харыбюльбюль".

"Я желаю и уверен, что этого желает весь азербайджанский народ, чтобы под этим небом никогда больше не был слышен грохот пушек. Пусть отныне здесь раздаются звуки музыки", - отметил глава государства.