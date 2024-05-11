https://news.day.az/officialchronicle/1659417.html Президент Ильхам Алиев: Объявление города Шуша культурной столицей исламского мира является знаком уважения мусульманского мира к Азербайджану
Президент Ильхам Алиев: Объявление города Шуша культурной столицей исламского мира является знаком уважения мусульманского мира к Азербайджану
Город Шуша объявлен культурной столицей исламского мира. Хочу выразить благодарность ИСЕСКО, ее руководству, странам-членам ИСЕСКО - братским странам за это решение.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев во время выступления на VII Международном музыкальном фестивале "Харыбюльбюль".
"Шуша удостоена этого почетного звания, и мы принимаем это как знак очередной поддержки, уважения исламского мира к Азербайджану", - отметил глава государства.
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