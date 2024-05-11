Президент Ильхам Алиев: Объявление города Шуша культурной столицей исламского мира является знаком уважения мусульманского мира к Азербайджану

Город Шуша объявлен культурной столицей исламского мира. Хочу выразить благодарность ИСЕСКО, ее руководству, странам-членам ИСЕСКО - братским странам за это решение.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев во время выступления на VII Международном музыкальном фестивале "Харыбюльбюль".

"Шуша удостоена этого почетного звания, и мы принимаем это как знак очередной поддержки, уважения исламского мира к Азербайджану", - отметил глава государства.