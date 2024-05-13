Президент Ильхам Алиев принял генерального секретаря Содружества Наций

13 мая Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял генерального секретаря Содружества наций Патрисию Скотланд.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

Новость обновляется