https://news.day.az/officialchronicle/1659678.html Президент Ильхам Алиев принял генерального секретаря Содружества Наций - ФОТО
Президент Ильхам Алиев принял генерального секретаря Содружества Наций - ФОТО
13 мая Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял генерального секретаря Содружества наций Патрисию Скотланд.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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