Президент Ильхам Алиев утвердил Положение о Едином реестре субъектов предпринимательства

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев подписал указ "Об утверждении "Положения о Едином реестре субъектов микро, малого и среднего предпринимательства"", сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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С полным текстом указа можно ознакомиться по ссылке.