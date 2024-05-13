https://news.day.az/officialchronicle/1659738.html Президент Ильхам Алиев утвердил Положение о Едином реестре субъектов предпринимательства
Президент Ильхам Алиев утвердил Положение о Едином реестре субъектов предпринимательства
Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев подписал указ "Об утверждении "Положения о Едином реестре субъектов микро, малого и среднего предпринимательства"", сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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С полным текстом указа можно ознакомиться по ссылке.
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