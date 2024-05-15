https://news.day.az/officialchronicle/1660390.html Президент Ильхам Алиев направил обращение участникам Форума глобального диалога
Президент Ильхам Алиев направил обращение участникам Форума глобального диалога
Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил обращение участникам Форума глобального диалога на тему "Трансформативный диалог: создание альянсов во имя мира в быстро меняющемся мире".
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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С полным текстом обращения можно ознакомиться по ссылке.
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