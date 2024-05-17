Находящийся с государственным визитом в Азербайджане Президент Беларуси Александр Лукашенко прибыл в Физулинский район

Находящийся с государственным визитом в Азербайджанской Республике Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко 17 мая прибыл в Физулинский район.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в Физулинском международном аэропорту в честь высокого гостя был выстроен почетный караул.

Президента Республики Беларусь Александра Лукашенко встретил Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.

Президент Беларуси был проинформирован о Физулинском, Зангиланском и Лачинском международных аэропортах.