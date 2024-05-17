https://news.day.az/officialchronicle/1660833.html Президент Ильхам Алиев и Президент Александр Лукашенко посетили город Шуша
Президент Ильхам Алиев и Президент Александр Лукашенко посетили город Шуша
17 мая Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко совершили поездку в город Шуша.
Как сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, главы государств посетили первый жилой комплекс в Шуше.
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