Президент Ильхам Алиев и Президент Александр Лукашенко посмотрели в Шуше памятники Натаван, Бюльбюлю и Узеиру Гаджибейли, расстрелянные в период оккупации

17 мая Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко осмотрели в Шуше памятники известным азербайджанским личностям Натаван, Бюльбюлю и Узеиру Гаджибейли, расстрелянные армянами во время оккупации.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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