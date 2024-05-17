Президент Ильхам Алиев и Президент Александр Лукашенко проинформированы о генеральном плане города Шуша

17 мая Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко были проинформированы о Генеральном плане города Шуша.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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