https://news.day.az/officialchronicle/1660847.html Президент Ильхам Алиев и Президент Александр Лукашенко посетили выставку "Гейдар Алиев и Карабах" в Творческом центре в Шуше
Президент Ильхам Алиев и Президент Александр Лукашенко посетили выставку "Гейдар Алиев и Карабах" в Творческом центре в Шуше
17 мая Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко посмотрели выставку "Гейдар Алиев и Карабах" в отреставрированном Фондом Гейдара Алиева Творческом центре в Шуше.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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