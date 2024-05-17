Знакомство с городом Шуша произвело на Президента Беларуси глубокое впечатление

17 мая Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко посетили город Шуша.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, главы государств побывали в первом жилом комплексе в Шуше.

Специальный представитель Президента Азербайджана в Шушинском районе Айдын Керимов проинформировал приехавших сюда на автобусе глав государств о комплексе.

Айдын Керимов: Напротив уважаемый господин Президент недавно заложил фундамент третьего жилого комплекса. До конца 2026 года по программе Великого возвращения в городе будет построено 111 многоэтажных домов. Многоэтажные - это 4, 5 этажей. 23 из них мы уже построили.

Здесь у нас площадь флага. Это флаг, который господин Президент поднял. И здесь будет построен Музей Победы, а также другой жилой комплекс.

Президент Ильхам Алиев: Мы подъезжаем уже к первому жилому комплексу.

Айдын Керимов: Это памятник архитектуры XIX века, гимназия была.

Президент Ильхам Алиев: Это новые дома, они в традиционной архитектурной композиции, в стиле города Шуша.

Айдын Керимов: Это все местный камень в облицовке используется.

Президент Ильхам Алиев: Старые шушинские дома в основном из этого камня.

Айдын Керимов: Сюда уже переехало 244 человека. Это 58 семей на сегодняшний день.

Высокий гость ознакомился с условиями, созданными в комплексе и квартирах.

Было сообщено, что общая площадь жилого комплекса из 23 зданий составляет около 8 гектаров. Фундамент комплекса был заложен 29 августа 2021 года. Жилой комплекс состоит из 450 квартир, в том числе 28 - одно-, 195 - двух-, 190 - трех-, 30 - четырех- и 7 - пятикомнатных. 10 мая с участием Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева и первой леди Мехрибан Алиевой состоялось открытие первого жилого комплекса. В жилой комплекс уже переселены 58 семей - 224 человека.

Во время автобусной прогулки по городу Президент Беларуси был проинформирован о работе, проводимой в Шуше.

Президент Ильхам Алиев: Здесь, в Шуше особый архитектурный стиль. Пришли варвары, все сломали. Слева - это гостиница "Карабах". Была построена при моем отце. Когда мы сюда вернулись, она была полуразрушенной, всего два этажа функционировали. Мы ее капитально отремонтировали. Мечеть Саатлы тоже была разрушена, вот, слева. Мы ее тоже восстановили.

Айдын Керимов: Здание главпочты бывшей, сейчас здесь будет центр госуслуг. Это парк - любимое место отдыха шушинцев было.

Президент Ильхам Алиев: Здание мэрии, где был поднят наш флаг, когда мы освободили Шушу. Сейчас мы его тоже капитально отреставрировали.

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко осмотрели автобус совместного азербайджано-белорусского производства и тракторы, подаренные Президентом Беларуси.

Главы государств посмотрели памятники известным личностям Азербайджана Натаван, Бюльбюлю и Узеиру Гаджибейли, расстрелянные армянами в Шуше в период оккупации.

Было отмечено, что в период оккупации армяне хотели вывезти эти скульптуры в Армению и переплавить. По инициативе великого лидера Гейдара Алиева эти скульптуры были выкуплены у Армении, доставлены в Азербайджан и хранились в Баку во дворе Музея искусств. После освобождения Шуши от оккупации скульптуры по указанию Президента Ильхама Алиева были возвращены на прежнее место.

Айдын Керимов: Два крайних памятника - этот первый Узеиру Гаджибейли - основоположнику азербайджанской классической музыки, автору первой оперы на мусульманском Востоке. И последний - это Бюльбюлю, отцу Полада Бюльбюльоглу, известному тенору . А в середине - это принцесса Натаван. Это последняя наследница Карабахского хана. Эти памятники находились вот здесь, на этом месте, памятник Натаван - ближе к саду, перед зданием Дома культуры, до 1992 года.

Президент Ильхам Алиев: Дом культуры разрушили.

Айдын Керимов: Дом культуры был снесен, они были подвергнуты вандализму. Мы видите на них следы пуль, их расстреливали.

Президент Александр Лукашенко: Ну, это пусть так и будет.

Президент Ильхам Алиев: А так и есть.

Президент Александр Лукашенко: Это рассказать.

Президент Ильхам Алиев: Вот видишь, я это привез в январе 2021 года, когда сюда приехал. Их отправили на переплавку и потом Полад узнал о том, что армяне их в Грузию вывезли, переплавить хотели. Тогда он обратился к отцу, и мы договорились, выкупили их, привезли и поставили их во дворе Музея искусств в центре города. И там они стояли почти 30 лет.

Президент Александр Лукашенко: Из автомата 5-45.

Айдын Керимов: А потом Полад Бюльбюльоглу обратился к господину Президенту, что давайте все-таки поставим в Баку в каком-то красивом парке, сколько могут они там стоять? Господин Президент сказал: ни в коем случае, мы поставим на свое место в Шуше.

Президент Александр Лукашенко: Правильно.

Айдын Керимов: Это было 11-12 лет назад.

Президент Ильхам Алиев: И в первый мой приезд я их привез сюда и здесь их поставил, так они и стоят. Он (Узеир Гаджибейли) автор нашего гимна. Вот гимн, тот, что играет. Самое интересное, этот гимн Демократической Республики 1918 года, но он же стал автором гимна Советского Азербайджана. Он был очень талантливым композитором, такой уникальный, он два гимна написал - для Азербайджанской Демократической Республики и для Азербайджанской Советской Социалистической Республики. Уроженец города Шуша.

Айдын Керимов: Они все уроженцы. Шуша - родина многих, десятков знаменитых людей.

Президент Ильхам Алиев: Это - правнучка основателя Карабаха Натаван, поэтесса. Ей палец сломали еще к тому же. А сзади ее дворец, комплекс, где она жила. Там вот. Он разрушен. Это наш известный певец Бюльбюль, что в переводе означает соловей.

Президент Александр Лукашенко: Соловей?

Президент Ильхам Алиев: Это его псевдоним. Ну, и тоже подвергся вандализму. Он родился в Шуше.

Айдын Керимов: Родился и вырос в Шуше.

Президент Александр Лукашенко: Говорящие памятники. Интересный город.

Президент Ильхам Алиев: Да, на скале.

Айдын Керимов: От 1400 до 1600 метров высота над уровнем моря. Внизу Крепостная стена, развалины Дворца Натаван.

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко были проинформированы о Генеральном плане города Шуша.

Было отмечено, что при подготовке Генплана города за основу взято сохранение его исторического величия. Все проекты в культурной столице Азербайджана реализуются на основе синтеза истории и современности. Генплан включает строительство в Шуше жилых зданий средней, повышенной и смешанной плотности, в нем указаны места центра города, новостроек и сохраненных исторических зданий и памятников. В настоящее время на основе Генплана в Шуше продолжаются восстановительные работы и реконструкция.

Айдын Керимов: Это на 20-летнюю перспективу. У нас тут застройка города будет, как Вы видите, ненагруженной.

Президент Ильхам Алиев: Не нагруженной, чтобы было много мест, свободно.

Президент Александр Лукашенко: Очень правильно.

Айдын Керимов: Много исторических кварталов. Конечно, чтобы начать все эти работы, первым делом по указанию господина Президента была построена Дорога Победы, тоннели. Вы сегодня по ним проезжали. Это большие объемы работ - 9 виадуков, 7 тоннелей. Только чтобы мы могли комфортно ездить из Физули в Шушу. Первые работы были проведены по восстановлению инфраструктуры. Здесь все было разрушено. Даже теплосеть провели, сейчас и газ подведен в город. У нас в жилом комплексе централизованное отопление. И там уже подаются тепло и теплая вода. Водоснабжение - свои резервуары создали здесь в горах, чтобы постоянно у нас была вода, нехватки воды не испытывали. Улично-дорожная сеть - это будет 56 километров внутригородской дорожной сети, 81 улица и разные категории - от 10-12 метров шириной до узких дорог. Естественно, город - культурная столица. На сегодняшний день у нас официально имеется 196 памятников. Но, к сожалению, как Вы видите, большинство из них, практически все они, в таком состоянии. Благодаря усилиям господина Президента и уважаемой Мехрибан ханым мы начали реставрацию некоторых из них. Мы готовим концепцию нескольких зданий в этом квартале.

Президент Александр Лукашенко: Неплохо было бы.

Президент Ильхам Алиев: Потому что надо посмотреть его и устойчивость, и как использовать. Часть разрушенных домов будет так и оставлена. Как консервация, как память о том, что здесь творилось.

Айдын Керимов: Это вот примеры восстановленных памятников - Дом Мехмандаровых, мечеть Саатлы, Верхняя мечеть, Дом ковров, мавзолей Вагифа.

Президент Ильхам Алиев: Мавзолей поэта Вагифа, - его старых фотографий нет, наверное, здесь, - он тоже был полностью разрушен. Мы его восстановили одним из первых.

Айдын Керимов: Родники восстанавливаются. В каждом квартале - здесь было 16 кварталов - была мечеть, родник и баня. А баня только одна осталась, родники практически были все доведены до неподобающего состояния.

Вот как бы общее планирование, где основные здания будут располагаться. Некоторые уже построены, некоторые строятся. Это вот таким образом центр выглядел во время освобождения. Пятиэтажки старые и в основном разрушенные. По новому Генплану он будет выглядеть вот таким образом. Уже этим летом мы сдадим его. В историческом районе будут такие небольшие домики. Вот там будет построен такой комплекс с хорошими террасами, зелеными насаждениями. Бизнес-район, где и офисы, и магазины, и другая территория предусмотрена. Это тот же жилой комплекс, где мы только что с Вами были. Он имеет такую планировку. Это наша городская школа, которая уже построена и готова в сентябре принять своих учащихся, порядка 300 учащихся у нас получается.

Президент Ильхам Алиев: Будет где-то на 1000 человек.

Айдын Керимов: Наша городская больница на 90 коек. К осени будет завершено ее строительство. Она в верхней части города. Это здание реального училища, которое будет функционировать как колледж музыки и искусства. Самый большой по площади памятник на сегодня в Шуше. Здание почты - центр госуслуг.

Президент Ильхам Алиев: Вот такой он был.

Айдын Керимов: Советский модернизм.

Президент Ильхам Алиев: Мы восстанавливаем как был, в том стиле.

Президент Александр Лукашенко: Это да, красиво.

Айдын Керимов: Гостиницы "Карабах", "Шуша". Это гостиница "Ясемен". такой бутиковый исторической отель. Рядом с Шушой есть село Дашалты.

Президент Ильхам Алиев: Вот Шуша. Вот видишь, верхняя скала, вот он на этой скале. С отвесных скал с трех сторон.

Айдын Керимов: А здесь у подножия село, которое сейчас строится частным сектором как туристическое.

Президент Ильхам Алиев: Там же и гостиница будет тоже.

Айдын Керимов: Буквально недавно господин Президент заложил в нашем районе первый поселок, он строится между Шушой и Лачином. Это - 18 километров отсюда. Поселок Туршсу. Очень красивое, живописное место. 323 дома, то есть семейств. Первые 50 семей переедут уже к ноябрю.

Президент Ильхам Алиев: В этом году.

Президенты посмотрели выставку "Гейдар Алиев и Карабах" в отреставрированном Фондом Гейдара Алиева Творческом центре в Шуше.

Помощник Президента Азербайджанской Республики Анар Алакбаров проинформировал глав государств о центре и выставке.

Было сообщено, что Творческий центр был открыт 10 мая прошлого года после восстановительных работ, проведенных Фондом Гейдара Алиева. Здание входит в список архитектурных памятников республиканского значения. На выставке "Гейдар Алиев и Карабах" представлены уникальные фотоснимки, документы и видеоматериалы, отражающие заслуги великого лидера в области социального, экономического, политического и культурного развития в Карабахе. На ней также экспонируются фотографии, связанные с поездками общенационального лидера в Карабах, проведенными им здесь встречами, различными мероприятиями.

Было сообщено, что с 1969 года в истории Карабаха и Восточного Зангезура начался переломный период. Гейдару Алиеву удалось в сложных исторических условиях провести широкомасштабные реформы во всех сферах жизни региона. 12 января 1979 года с участием общенационального лидера была открыта железная дорога Агдам-Ханкенди. Это стало стратегическим шагом и большой исторической заслугой великого лидера Гейдара Алиева с точки зрения более тесной связи Карабаха с другими районами Азербайджана в хозяйственном и экономическом отношении. Великий лидер придавал особое значение также развитию города Шуша и принимал последовательные меры в этом направлении.

Затем президенты посетили дом-музей Бюльбюля.

Информируя о музее, Полад Бюльбюльоглу сообщил, что по указанию общенационального лидера Гейдара Алиева постановлением Исполнительного комитета Совета народных депутатов города Шуша от 31 августа 1982 года было принято решение о преобразовании дома, где родился и жил Бюльбюль, в музей. В 1982-1983 годах здание было отремонтировано, создана музейная композиция, а перед ним построено административное здание. В 1992 году во время Первой Карабахской войны дом-музей подвергся армянскому вандализму и прекратил свою деятельность. После освобождения города Шуша от оккупации в доме-музее Бюльбюля также были проведены восстановительные работы, а 29 августа 2021 года состоялось открытие музея.

Полад Бюльбюльоглу: Александр Григорьевич, в советское время по указанию Гейдара Алиевича здесь был создан музей Бюльбюля. Папа был народным артистом СССР, лауреатом всесоюзных премий

Президент Александр Лукашенко: Знаю, знаю, мне уже рассказали.

Полад Бюльбюльоглу: И вот там, представляете, вот такое варварство, и там, знаете, пули остались на подбородке.

Президент Александр Лукашенко: Кто стреляет в иконы и памятники - это варвары.

Полад Бюльбюльоглу: А у нас - наша великая поэтесса Натаван, Узеир Гаджибейли - они волоком вывезли. И потом Гейдар Алиевич принял все меры. Удалось вернуть их обратно. И Ильхам Гейдарович потом привез и поставил на свое место.

Скромный наш домик. В этом доме родился мой отец. Вот, смотрите, стены какие. За счет того, что стены толстые, зимой тепло, а летом прохладно. Здесь собраны элементы тех лет. Вот как люди жили. Это интересно просто этнографически тоже.

Президент Ильхам Алиев: На фотографиях отражен дух того времени.

Полад Бюльбюльоглу: Это вот брат, родственники. А это он в маленьком возрасте, 7-8 лет, его уже приглашали петь - в компаниях и т.д. Вот с этих меджлисов он стал певцом. Потом его уже стали приглашать в Гянджу, потом - в Тбилиси. И он стал очень известным певцом. Здесь мы сделали такую вещь на пяти языках. Мы открыли папе памятник на центральной улице.

Президент Ильхам Алиев: На улице, которая носит его имя.

Полад Бюльбюльоглу: Александр Григорьевич, хочу подчеркнуть, что в 1926 году уже в Баку на русском языке были афиши. Это - наш великий композитор Узеир Гаджибейли. Это с ним. Это тоже карабахский певец - Джаббар Карьягдыоглу, который мог петь высоким голосом, до 80 лет он пел. И уникальный был человек по знанию всех народных песен, мугамов и т.д.

Этот памятник благодаря Ильхаму Гейдаровичу в Баку стоит, чтобы увековечить память. Здесь у нас, вот если обратите внимание, самые такие фамилии, которые на весь мир известны, они высказывались о Бюльбюле - Шостакович, Ростропович и многие известные зарубежные деятели искусств.

Президент Ильхам Алиев: Станиславский.

Полад Бюльбюльоглу: Станиславский. Это была союзная элита. А это вот - последнее выступление в 1959 году, в Большом театре. Это была декада Азербайджана в Москве.

А это - образ народного героя Кероглу. Гейдар Алиевич в своем выступлении сказал как-то, что когда говорим Кероглу, все равно мы представляем Бюльбюля, и когда говорим Бюльбюль, - это неразрывно связано с образом народного героя.

Вот это уникальная надпись, я говорю, - автограф Гейдара Алиевича часто можно увидеть, а автограф мамы Ильхама Гейдаровича Зарифы Азизовны Алиевой - редко. Такой замечательный почерк. Вот они были в музее Бюльбюля в разное время, но оба написали, и я всегда Ильхаму Гейдаровичу говорю, что мы их очень бережем. Она всегда опекала и меня, и Муслима (Магомаева - ред.), и всех тех, кто начинал свою творческую жизнь. Сама прекрасно играла на фортепиано. Я живой свидетель - она играла, а Гейдар Алиевич пел.

Президенты Азербайджана и Беларуси также побывали на Джыдыр дюзю. Президент Александр Лукашенко был проинформирован о том, что Джыдыр дюзю является одним из символов Шуши, территорией, где исторически проводились скачки, а со времен Карабахского ханства - местом проведения местным тюркским населением празднеств по случаю Новруз байрамы и других народных гуляний.

Затем главы государств посетили Шушинские крепостные стены.

Было сообщено об истории города Шуша, строительстве крепостных стен. Отмечалось, что крепость, построенная Карабахским ханом Панахали ханом, долгое время защищала город от внешних вторжений, была символом неприступности. Во время оккупации крепостные стены подверглись армянскому вандализму. После освобождения города Шуша от оккупации в крепости были проведены ремонтно-восстановительные работы.

Затем в Шуше состоялся совместный обед Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева и Президента Республики Беларусь Александра Лукашенко.

Отметим, что визиты высоких гостей в Карабах уже стали традицией. Это дает возможность продемонстрировать гостям совершенные оккупантом акты вандализма, созидательную политику Азербайджанского государства и его мирную повестку дня.

Знакомство с культурной столицей Шушой произвело на Президента Беларуси глубокое впечатление.