https://news.day.az/officialchronicle/1661132.html Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии отеля Ağalı в Зангиланском районе
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии отеля Ağalı в Зангиланском районе
18 мая Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии отеля Ağalı в селе Агалы Зангиланского района.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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