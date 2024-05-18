Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии отеля Ağalı в Зангиланском районе

18 мая Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии отеля Ağalı в селе Агалы Зангиланского района.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

Новость обновляется